» وادي دجلة يتخطى أسوان بثلاثية

20 يناير 2020 - 04:45 م

حقق فريق وادى دجلة فوزًا غاليًا على أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدورى العام.

الشوط الأول شهد تقدم فريق الغزلان على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة، افتتح حسام عرفات التسجيل فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادى وأحمد بيكهام الهدفين الثانى والثالث على الترتيب.

شهد الشوط الثانى محاولات هجومية لنادى أسوان من أجل تقليص الفارق عن طريق محمد الصباحى وأحمد الصغيرى.

وفى الدقيقة 63 أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لتاكيس جونياس مدرب وادى دجلة بسبب تخطى المنطقة الفنية، قبل أن يحتسب ركلة جزاء لأسوان فى الدقيقة 65 بعد تعرض فادى فريد مهاجم تماسيح للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وسجل فادى فريد مهاجم نادى أسوان الهدف الأول لفريقه فى شباك وادى دجلة ليقلص الفارق فى الدقيقة 65 بعد متابعة لركلة جزاء حصل عليها مهاجم أبناء الجنوب، حيث سددها فريد وتصدى لها حارس وادى دجلة قبل أن يتابع فادى فريد الكرة ويسددها بقوة فى الشباك الدجلاوية.

وفى الدقيقة 80 ألغى حكم المباراة هدفاً لصالح وادى دجلة بداعى التسلل، بعدما سدد حسام عرفات الكرة من فوق الحارس ليتابعها أحمد حسن قبل أن تدخل الكرة الشباك ويسددها ليحتسب الحكم تسلل على اللاعب أحمد حسن.

وتبادل الفريقان الأدوار الهجومية قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية فى الدقيقة فى الدقيقة 95 معلناً نهاية المباراة، بعد انتهاء الوقت اإضافى المقدر بـ خمس دقائق.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى النقطة 13 ليتقدم 4 مراكز ليحتل المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 9 فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.