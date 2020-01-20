» تعرف على قائمة مازيمبي لمباراة الزمالك

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الزمالك

مازيمبي

أعلن الجهاز الفني لفريق مازيمبي، قائمة فريقه لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو - إبراهيم مونكورو

خط الدفاع: جوديت ماسينجو - وونلو كوليبالي - جوزيف أوشايا - شونجو كاباسو - تاندي موابي – دجوس عصاما - كيفين مونديكو

خط الوسط: كريستيان كوامي كوفي - جان فيتال اوريجا – باتو كابانجو – رينفورد كالابا - إسحاق أمواه - جلودى ليكونزا

خط الهجوم: جاكسون موليكا – اسحاق تشيابنجو - تشيكو اوشيندي


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