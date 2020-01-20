زوج "نانسي عجرم" يصدم أسرة القتيل

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عجرم وأسرتها
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الطيب حسين

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فادي الهاشم

زوج نانسى عجرم

سرقة نانسى عجرم

ظهر فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والمتهم بقتل شاب سوري بحجة محاولته سرقة مسكنهما ببيروت، على حسابه بـ"إنستجرام" بـ"كلام" وصفه البعض بأنه صادم لأسرة القتيل.

يشار إلى أن "الهاشم" مختف عن الأضواء منذ وقوع الأزمة، ولم يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب زوج "عجرم": ": "ادخل أيها الغريب ولكن تحمل عاقبة طمعك، فالذين يأخذون ما لا يكسبون، سوف يدفعون الثمن غالياً، فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أرضنا، فاحذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".

وهذه العبارة التي لجأ إليها هي للكاتبة البريطانية جين رولينج، وقال البعض إنه يقصد بها الشاب السوري القتيل، بما يوضح أنه على موقفه باتهامه بالسرقة.


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