"الإسكان" تزف خبر سار عن غرامات التأخير

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تن

محمد أنور هلال

كشف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية، تفاصيل التيسيرات والإعفاءات من غرامات تأخير الأقساط يشمل كل المدن الجديدة، قائلا:"من يوجد عليه متأخرات وسيسددها بالكامل سيعفى من 100% من غرامات التأخير".

وأوضح "هلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، ، أن من سيدفع 75% من المتأخرات المتراكمة عليه سيعفى من 70% من الغرامات، ومن سيدفع 50% من المتأخرات سيعفى من 45% من الغرامات، ومن سيدفع 25% من المتأخرات سيعفى من 20% من الغرامات.

وتابع :"هذا القرار سيسري على الوحدات السكنية والإدارية، والمحلات الإدارية، وقطع الأراضي الصغيرة، والأراضي الصناعية، والفلل، كما سيطبق القرار على من صدر لهم قرار إلغاء الوحدة أو الأرض وتعثر السحب، منوها بأن تلك القرارات ستطبق لمدة 3 شهور فقط.

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