» مستقبل وطن يزرع 1000 شجرة بمصر القديمة

20 يناير 2020 - 02:30 م

أطلق حزب مستقبل وطن، مبادرة بالتنسيق مع الأحياء المختلفة في القاهرة حملة شاملة للنظافة ورفع القمامة وزراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة تحت عنوان "مصر جميلة" لتجميل شوارع مصر ، وجاء ذلك ضمن مبادرة الأمانة المركزية للعمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن.

شملت الحملة في يومها الأول مناطق المعادي والبساتين ودار السلام ومصر القديمة تحت إشراف محمد عمار أمين العمل الجماهيري للحزب ، والمهندس عبد الله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية.

وقال "محمد عمار" أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن ، إن الحملة مستمرة وتنتقل بفرق العمل من أعضاء الحزب من أجل المساهمة الفعالة في نشر ثقافة وسلوك النظافة من أجل الجميع وللحد من التلوث البيئي بالعديد من الأماكن.

وقال "عبدالله سعيد" الأمين المساعد للعمل الجماهيري ، أن منطقة مصر القديمة قد شهدت زراعه أكثر من 1000 شجرة ، وجاري الاتفاق علي ميادين اخري وتوعية الجمهور باهمية النظافة وطغيان اللون الأخضر من أجل صحة اولادهم ، مؤكدا أن الحزب يعمل لصالح المواطن مع الدولة والعمل على حل جميع المشاكل للمواطنيين تحت مسمى كلنا نعمل من اجل مصر.