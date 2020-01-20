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"آل الشيخ" يفجر مفاجأة بشأن شراء فريق مصري آخر

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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وكالات - الدويني فولي

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تركي آل الشيخ

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه كان قريبا من شراء فريق مصري آخر في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه اتفق مع كيكي سيتين مدرب برشلونة الحالي على قيادته.

وأضاف آل الشيخ عبر مقطع فيديو مع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: «كنت على وشك شراء فريق مصري واتفقت مع كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني الحالي على قيادته».


وأوضح آل الشيخ، أن المشروع توقف بعد أن تعاقد برشلونة مع سيتين لقيادة البلوجرانا، مشيرًا إلى أنه لن يفصح عن النادي الذي كان يود شراءه.


وأشار إلى أن شراء بيراميدز لم يكن عنادًا مع الأهلي ولكنه يخوض التجارب لأنه محب لكرة القدم، مؤكدًا أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، كان على علم بشرائه بيراميدز وكان آل الشيخ وقتها داعمًا للمجلس.


وأكد أن الدوري المصري هبط بصورة كبيرة في الموسم الحالي، موضحًا أن أكثر لاعب في الدوري المصري ينال إعجابه حاليًا هو عبد الرحمن الدح لاعب طنطا، مؤكداً أنه يملك موهبة واعدة.


وكان لتركي آل الشيخ تجربة مع فريق الأسيوطي سبورت الذي اشتراه وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز ونافس على لقب الدوري المصري في الموسم الماضي.

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