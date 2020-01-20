رئيس وزراء بريطانيا لـ السيسي: "صوابعك مش زي بعضها"

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إيمان هاني

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الاقتصاد القومى

محمد معيط

أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أن بريطانيا تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي في 2020، معربًا عن تقديره لكل الدول التي تريد التعاون معهم".

وأضاف "جونسون"، خلال كلمته في فعاليات القمة البريطانية للاستثمار بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن جميع الدول ليست متشابهة، وحجم الخبرة بينهم مختلف، مستشهدًا بمثل مصري أصيل: "المثل الذي يقول جميع أصابعك ليست واحدة حكيم جدًا".

 وتابع: "بريطانيا أكبر إمبراطورية في التعليم الجامعي، منوهًا بأنهم يسعون لنقل خبراتهم لأفريقيا، مشيرًا إلى أن الصين قوة منافسة كبيرة لهم".

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