"أيام مطلعتلهاش شمس".. تحذير عاجل من الأرصاد

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حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، من حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، قائلاً: "البلاد ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وستسجل درجة الحرارة العظمى 15 درجة".

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبني عسل، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، بينما ستكون خفيفة على القاهرة.

 وتابع: "ننصح بارتداء المواطنين ملابس شتوية ثقيلة، لتسأله الإعلامية لبنى عسل: "الشمس هتطلع الأيام المقبلة"، فرد ضاحكًا: "هنلاقي أيام مطلعتلهاش شمس".

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