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الأهلى يبدأ الترتيب لرحلة السودان استعدادًا لمواجهة الهلال

الرياضة

الأهلى
الأهلى
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هانى عبد الصبور

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يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الجهاز الإداري برئاسة سمير عدلي الساعات المقبلة؛ للاطمئنان على كل التفاصيل الخاصة برحلة السودان المرتقبة لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مطلع فبراير المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من الجهاز الإداري للأهلي؛ لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالسفر للسودان، وتنسيق موعد سفر البعثة، وأيضًا الاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.

يذكر أن الأهلي على موعد مع مباراة مهمة مساء الأحد المقبل أمام النجم الساحلي التونسي على استاد السلام في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


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