"خدوني معاكم".. أديب يعرض على الإخوان الانضمام لهم

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على اتهامات المقاول الهارب محمد علي، للمخابرات المصرية بأنها استولت على رقمه الشخصي، والذي كان 01150000000، قائلاً: "بس رقم حلو،عشان يعرف يعطيه للبنات".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن قناة الشرق أعلنت اختراق صفحتها على تويتر، وياسر العمدة أيضًا أعلن اختراق هاتفه، معقبا: "دا انتوا ملطشة بقا".

وتابع: "بس أنا معجب برقم محمد علي.. عنده نمرة حلوة، وفيلا حلوة، يا جماعة خدوني في المعارضة أنا موهوب، وهعملكم شغل، وفلوسي تيجي لوحدها، أنا عايز فيلا على البوسفور جمب مهند".

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