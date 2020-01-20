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أمر عاجل لوزارة الدفاع السعودية
"نريدها بشكل عادل"..طلب قوي لسيسي بالقمة البريطانية
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في بنجلاديش.. إعدام 10 من الجماعة المحظورة
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تثير ضجة.. وافدة تضع ”مواد نجسة“ في جامع بالسعودية
عاجل.. السيسي يصل مقر انعقاد القمة البريطانية الأفريقية
إيمان هاني
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