فيفي وسمية الخشاب برفقة أصالة.. ومتابعون: بتحتفل بالطلاق

نشرت الإعلامية، بوسي شلبي، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة فيديوهات وصور لبعض نجوم الوسط الفني، على رأسهم الفنانة أصالة وفيفي عبده وسمية الخشاب، خلال سهرة خاصة لهن.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مجموعة من الفيديوهات والصور، عبر ستورى إنستجرام الخاص بها، حيث ظهرت النجمة فيفى عبده، وهى ترحب بأصالة فى أحد الفيديوهات حيث قالت لها: "أصالة ديه منورة وزي القمر بسم الله ما شاء الله عليها.. من الأيام اللى أنا مبسوطة بيها أوى.. وكمان معانا سمية ورجاء".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديوهات، ولكن البعض اعتقد أن أصالة تحتفل بانفصالها من المخرج طارق العريان بهذه الطريقة.

والتقط النجمات العديد من الصور التذكارية، لاسيما أصالة، والتى حرصت على أن تكون موجودة فى جميع الصور والفيديوهات.