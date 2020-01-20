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اليوم.. وزير التموين يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب

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وزير التموين
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قام اليوم الدكتور، على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح فعاليات المعرض الدولي العشرين لتكنولوجيا صناعة الحبوب وتجهيزات المطاحن والمضارب ومصانع الأعلاف والمكرونة وتكنولوجيا التعبئة والتغليف وذلك بمقر أرض المعارض الدولية بمدينة نصر.

وأكد المصيلحي على تشجيع مثل هذه المعارض لما لها من أهمية في مجال الصناعات الغذائية وكذلك تطوير صناعة الحبوب والطحن وتطوير الصوامع بما يضمن المحافظة على الحبوب المختلفة بما يضمن حصولنا على منتجات ذات جودة عالية نظرًا لاستخذام التكنولوجيا الحديثة فى هذه الصناعات.

وأكد المصيلحى مشاركة أكثر من 27 شركة من 11 دولة وممثلة لعدد 182 توكيلا لشركات محلية وأجنبية فى هذا المعرض، مشدداً على أهمية توطين الصناعات المحلية وتطويرها مشجعاً بذلك شركات قطاعي الأعمال العام والخاص والعاملة هذا المجال.

 

والجديد بالذكر بأن المعرض مستمر خلال الفترة من  20 حتى 22 يناير 2020 بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر.


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