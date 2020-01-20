أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف البطولات المحلية والقارية.

"المصريون" تستعرض أهم وأبرز المباريات والقنوات الناقلة لها.

الدوري المصري:

أسوان يلاقى وادي دجلة 02:30 مساءً - أون سبورت/ تايم سبورتس.

طلائع الجيش يستدرج الاتحاد السكندري 05:00 مساءً - أون سبورت/ تايم سبورتس.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

الفيصلي يلاقى الهلال - 05:10 مساءً - الرياضية السعودية 1

كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)

الشرطة العراقي يواجه الشباب السعودي 04:30 - أون سبورت/ تايم سبورتس.


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