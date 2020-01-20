أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف البطولات المحلية والقارية.
"المصريون" تستعرض أهم وأبرز المباريات والقنوات الناقلة لها.
الدوري المصري:
أسوان يلاقى وادي دجلة 02:30 مساءً - أون سبورت/ تايم سبورتس.
طلائع الجيش يستدرج الاتحاد السكندري 05:00 مساءً - أون سبورت/ تايم سبورتس.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)
الفيصلي يلاقى الهلال - 05:10 مساءً - الرياضية السعودية 1
كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)
الشرطة العراقي يواجه الشباب السعودي 04:30 - أون سبورت/ تايم سبورتس.
ظهر12:11 م
فجر
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شروق
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ظهر
12:11
عصر
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مغرب
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عشاء
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