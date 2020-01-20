أبو شقة يكشف لأول مرة سر رفضه الترافع عن "مبارك"

20 يناير 2020 - 11:25 ص





روى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تفاصيل رفضه الترافع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلاً: "لم أرفض الترافع في القضية بل اعتذرت مراعاةً لمشاعر المصريين".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المُذاع على "إم بي سي مصر"، أنه بعد شائعة خبر أنني سأترافع في قضية مبارك تم إطلاق النار على مكتبي".



وتابع: "صممت علي اعتذاري عن القضية، حتى بعض القضايا التي تواجدت بعد 30 يونيو، اعتذرت عنها، موضحًا أنه قانونيًا ينبغي أن يحضر مع المتهم مدافع يترافع عنه".

