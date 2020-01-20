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زوج أنغام يهنئها بعيد ميلادها على طريقته الخاصة

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انغام و احمد ابراهيم
انغام و احمد ابراهيم
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علا خطاب

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حرص الموزع الشاب، أحمد إبراهيم، على تهنئة زوجته الفنانة انغام، بعيد ميلادها الـ 48، وذلك من خلال رسالة رومانسية نشرها عبر حسابه على "إنستجرام".

ونشر الموزع أحمد إبراهيم، صورة له وهو يحتضن الفنانة أنغام، بمناسبة عيد ميلادها، لتنهال عليهما التعليقات والتهاني. 


وحل أمس 19 يناير، عيد ميلاد الفنانة أنغام، التي حققت العديد من النجاحات في عالم الغناء والتمثيل أيضًا.

كان آخر ألبومات أنغام، هو "حالة خاصة جدًا"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في الأسواق.

يذكر أن أنغام، أحيت مؤخرًا حفلها الذى أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع النجمة ميريام فارس والفنان عبد الله الرويشد، وظهرت وهى ترتدى القفطان السعودى.


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♥????? @anghamofficial

A post shared by Ahmed Ibrahim (@ahmedibrahimmusic) on

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