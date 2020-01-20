الحديدي: "ده اللي مصر ناوية عليه تجاه ليبيا"

20 يناير 2020 - 10:54 ص

عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر برلين ، قائلة: "مشاركة الرئيس في مؤتمر برلين بشرة خير، مصر عادت لدورها الإقليمي خلاص خاصة في ليبيا".

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن ليبيا تمثل لمصر عمقا إستراتيجيا، ومصر لن تقبل أن تكون الميليشيات المسلحة على حدودها الغربية.

وتابعت: الورقة المصرية كانت واضحة منذ البداية بشأن الأزمة الليبية، حيث تشمل آلية واضحة المعالم تتضمن حل الميليشيات المسلحة وتحقيق استقرار ومن ثم الحل السياسي، معقبة: "ده اللي مصر ناوية عليه تجاه ليبيا".