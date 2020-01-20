  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

"السيسي" يشارك في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

لميس الحديدي

الحديدي: "ده اللي مصر ناوية عليه تجاه ليبيا"

النائبة دينا عبدالعزيز

برلمانية: المسئول المحلى بيضحك عليك

وزيرة التضامن

"التضامن" عن العلاوت الخمس: مش بأيدينا

"كورونا" في كوريا الجنوبية

فيروس "كورونا" ينتقل إلى دولة جديدة

هالة زايد وزيرة الصحة

الأطباء: اللي بيحصل كارثة والسبب وزيرة الصحة

الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في بغداد

قتيل وجرحى فى الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين فى بغداد

الكويت

الكويت.. يعذب ابنة صديقته حتى الموت

الدولار

الدولار يتراجع مجددا في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

صلاح

مدافع ليفربول يسرب محادثة "واتساب" غريبة بينه وبين صلاح

مبادرات لدعم السلام بمشاركة ممثلين لمنتدى صناع السلام والتنمية

آخر الأخبار

منتدى صناع السلام والتنمية
منتدى صناع السلام والتنمية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ماعت تختتم منتدى صناع السلام لشباب جنوب المتوسط

#

بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية لمنتدى شاب العالم 2019

#

السيسي يفتتح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

#

"كن أنت المفتاح" مبادرة يدعمها منتدى صناع السلام والتنمية

السودان

كينيا

ماعت

دعم السلام

في إطار البرنامج التدريبي "اقتراب حقوق الإنسان في عمليات دعم السلم" الذي تنظمه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ شارك بعض شباب منتدى صناع السلام والتنمية خبراتهم في مجال تنفيذ مبادرات محلية لتحقيق السلم والأمن في مختلف الدول الأفريقية.

وقد أوضح كريستيان كيلونز ممثل المنتدى في كينيا؛ أن مفهوم السلام هو مثله مثل الهواء الذي يعطي الحياة ويضفي الاستمرارية علي كل الخطط التنموية، وأما بالنسبة  لمفهوم العدالة فهو لا يقتصر فقط عندما نتحدث عن نظام المحاكم ولكنه يشمل النظام القضائي برمته بما فيه الهيئات والوكالات القضائية؛ التي تعمل علي تفعيل وتنفيذ القوانين والتي يجب أن تكون محايدة وغير قابلة لممارسة الفساد. ولذلك عندما يتم الشروع في بناء الدولة يجب أن نسعي إلي دعم السلام والعدالة.

أما عن راشيل وانيانا ممثلة المنتدى في أوغندا، فقد صرحت أننا تُجمعنا تحديات متماثلة ، إلا أنه مع ذلك هناك تحديات مختلفة يتعرض لها الشباب عند محاولة تحقيق السلام في مجتمعاتهم.على سبيل المثال، بالنسبة للعديد من النساء الشابات، فإن جنسهن الأنثوي يُعد مرادفًا للإيذاء، كما أن واقعهن المعقد الذي يعشن في ظله والتمييز المنهجي الذي يتعرضن له يُملي عليهن عدم المشاركة في بعض الأنشطة الحيوية التي من شأنها إحلال السلام. وينطبق الشيء ذاته على الشباب ذوي الإعاقة، وقاطني الأرياف، والمنتمين إلى المجتمعات الأصلية، والشباب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

فيما شارك سيف سليمان مثل المنتدى في السودان؛ مع الشباب المتدربين تجربته في إطلاق مبادرة السلام الدارفوري عام 2007م  حيث قاموا بمخاطبة أعيان القبائل في دارفور وجميع معكسرات النزوح لدمجهم  في المبارة للتأكيد على أن  مشكلة دارفور ليست مشكلة قبلية بل هي مشكلة سياسية بحتة،  حتى لا يوثر ذلك في النسيج الاجتماعي بين مجتمع الدارفوري.

وقد تفاعل الشباب المشاركين في البرنامج مع صانعي السلام الذين تواصلوا معهم من خلال شبكة الانترنت وقدموا لهم أسئلة للاستفادة من تجاربهم ونقلها الى جنوب السودان.

جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تنظم النسخة الاولى من البرنامج لشباب جنوب السودان في إطار اهتمامها بالقارة الأفريقية وكونها منسق شمال افريقيا في مجموعة المنظمات الكبرى في أفريقيا وعضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي.

 


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل لقاء مدبولي بـ مدير مكتب "الغذاء العالمى" بمصر
» بكاء حسام داغر في جنازة والدته
» رانيا يوسف تكشف خلافاتها مع والد ابنتيها: "مش بيكلم ولاده"
» سارة سلامة بـ"لوك جديد" يشعل مواقع التواصل
» مدافع الأهلي يكشف عن السبب الحقيقي للإطاحة بصالح جمعة
» تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على صدمة الكاف للأهلي
» تنجب من زوج ابنتها بعد أيام من زواجهما
» نجم الزمالك الأسبق: صالح جمعة زمالكاوي ويجب انتقاله للأبيض
» وفاة بطل مسلسل "إمام الدعاة" بعد صراع مع المرض
» تعليق ناري من منة عرفة على ارتباطها بـ"علي غزلان"
» الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الفترة المقبلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب