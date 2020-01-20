الأطباء: اللي بيحصل كارثة والسبب وزيرة الصحة

إيمان هاني
هاجم الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قائلاً: "3500 طبيب استقالوا من "الصحة" خلال 2019 بسبب التعسف الإداري، معقبا: "اللي بيحصل دا كارثة والسبب وزيرة الصحة".
وأضاف "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "استقالات الأطباء من وزارة الصحة في ازدياد حيث وصلت إلى 3500 حالة، وإذا استمررنا على هذه الحالة لن نجد أطباء يعالجون الشعب المصري"، معقبًا: "الوزيرة تهتم فقط بـ"الشو الإعلامي".
وتابع: "الوضع في وزارة الصحة يعاني من التعسف الإداري، وبيئة عمل غير صالحة، ورواتب هزيلة مع بدل عدوى ضعيف".
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