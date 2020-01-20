فيروس "كورونا" ينتقل إلى دولة جديدة

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رانيا يوسف

القاهرة الان

سجلت كوريا الجنوبية أول إصابة بالالتهاب الرئوي المنتشر في الصين، فيروس "كورونا" الذي أصاب حوالي 139 حالة جديدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أعلنت الصحافة المحلية.

وأعلنت لجنة الصحة في منطقة "داشينج" بالعاصمة بكين حالتين جديدتين، فيما أشارت لجنة الصحة في إقليم قوانجدونج إلي وجود حالة واحدة وهو ما يمثل أول إصابة خارج مدينة "ووهان" التي اكتشف بها الفيروس في بادئ الأمر.

جدير بالذكر أن لجنة الصحة بمدينة ووهان أفادت في بيان لها بظهور 136إصابة السبت والأحد.

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