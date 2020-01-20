» تنجب من زوج ابنتها بعد أيام من زواجهما

20 يناير 2020 - 08:48 ص

سلطت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية الضوء على قصة مأساوية حدثت في المملكة المتحدة بعد قيام أم بخطف "عريس" ابنتها بعد أيام من الزفاف.



القصة بدأت بعد إقامة زفاف أسطوري بين "لوري" و زوجها "بولس وايت" بـ8 أسابيع إذ اختفى الزوج في ظروف غامضة.



وبعدها بـ9 شهور أنجبت "جولي" - والدة العروس - طفلا وأكدت أنه ابن "بولس وايت" وأنهما متزوجان.



وعلقت "لوري" على الواقعة قائلة: لا أستطيع تصديق ما حدث .. لقد كان بولس جيدًا مع أمي لكني لم أشعر بشيء غريب.



وأضافت: أمر صادم أن تتعرض للخيانة من أكثر شخصين تثق بهما.



