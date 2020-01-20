رد مفاجيء من "مرتضى" على انتقال أزارو للزمالك

20 يناير 2020 - 05:47 ص

علق أمير مرتضى منصور - المشرف العام على نادي الزمالك - على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية انضمام وليد أزارو للنادي الأبيض.



وقال "مرتضى في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: لا شك أن وليد أزارو لا عب كبير ولديه إمكانيات لكن لم ندخل معه في أية مفاوضات مثلما قالت بعض الصحف.



وأضاف: ليس لدينا أية أماكن شاغرة في القائمة وبخاصة أن كابونجو كاسونجو سيتم قيده في المكان الوحيد الشاغر في الفريق.



وتابع: الجهاز الفني هو من سيحدد احتياجات الفريق في الموسم المقبل.

