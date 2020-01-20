» الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الفترة المقبلة

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أكد الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث ستسجل درجة الحرارة العظمى 15 درجة، وهو أقل من المعدل الطبع بنحو 4 درجات.
وأوضح "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن هناك نشاطًا للرياح، ولكن ليس قويا، منوها بأن هناك فرصًا لسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، بينما ستكون خفيفة على القاهرة.
ولفت مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، مشددًا على ضرورة ارتداء المواطنين ملابس شتوية ثقيلة، معقبا: "هنلاقي أيام مطلعتلهاش شمس".

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