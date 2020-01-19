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عمرو أديب: هذا ما حدث في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

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عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن وثيقة مباحثات مؤتمر برلين تصب في صالح في المشير خليفة حفتر أكثر من فايز السراج، منوها بأن الوثيقة طالبت بتسريح أفراد الجماعات المسلحة في ليبيا، معقبا: "مش هيحصل ولكن أصبح قرار دولي".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وجود مرتزقة سوريين في ليبيا أصبح أمر واقعي، منوها بأنه أصبح معروفًا من هم القوات التي تم نقلها لليبيا، معقبًا: "أخرتها إيه".
وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما يحدث الآن في ليبيا، والاستمرار في إرسال المرتزقة السوريين إليها، يمثل خطر داهم على مصر، معقبا: "الناس دي أوروبا مش عايزة تاخدها.. فهيروحوا فين".

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