إيطاليا: مستعدون للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق سلام بليبيا

19 يناير 2020 - 10:40 م

قال جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، اليوم، الأحد عقب انتهاء القمة المنعقدة في برلين بشأن السلام في ليبيا إن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

