الدولار يتراجع 9 قروش.. والذهب يستقر

19 يناير 2020 - 09:51 م

سجل سعر صرف الدولار، أمام الجنيه تراجعًا بلغ 9 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد.

جاء هذا بينما استقر السعر في عدد من البنوك العاملة بمصر.

وسجل سعر العملة الأمريكية بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع، منخفضًا 9 قروش كاملة.

كما انخفض السعر قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الخضراء قرشا واحدًا كذلك في البنك الأهلي المصري، مسجلا 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة، استقر عند 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

كما استقر في الإسكندرية عند 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول، استقر عند 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

الذهب

جاء هذا في القوات الذي استقرت فيه أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 21 سجل نحو 683 جنيها للجرام.

عيار 18 بلغ السعر 585 جنيها.

عيار 24 سجل 781 جنيها.

سعر الجنيه الذهب محليا 5464 جنيها.