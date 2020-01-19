» الأهلي يهزم المقاولون العرب ويواصل انفراده بالقمة

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا هامًا على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الدوري العام.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

بدأت المباراة بضغط أهلاوي بغية إحراز هدف التقدم مبكرًا، بدأت خطورة الأهلي بداية من الدقيقة 6 بعد أن تلقى أحمد الشيخ كرة عرضية أنفرد على أثرها بالمرمى إلا أن محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب نجح في إبعاد الكرة وأصطدم بأحمد الشيخ وتعرض للإصابة.

دخل المقاولون العرب أجواء لمباراة بدية من الدقيقة 10 وبادل الأهلي السيطرة على منتصف الملعب دون تشكيل أي خطورة على دفاعات الفريقين، حاول الفريقان ايقاف خطوة المهاجمين بالعنف ليقوم أحمد الغندور حكم اللقاء للإحتساب أكثر من خطأ في وسط الملعب.

في الدقيقة 19 ،وبعد فاصل من التمريرات المتقنة نجح حسين الشحات في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي، عقب تلقيه الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمني سددها قوية في الزاوية اليمنى لم يستطع محمود أبو السعود التصدي لها.

حاول المقاولون العرب الرد سريعاً بشن أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي إلا أن دفاعات الأهلي كانت بالمرصاد، وفى إحدى الكرات تعرض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لإصابة قوية الا أنه استكمل المباراة بعد علاجه.

كاد محمد مجدي قفشة أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 25 بعد أن تلقى كرة داخل منطقة الجزاء إلا أنه سددها فوق قائم ذئاب الجبل، وفي الدقيقة 28 حصل محمد سالم مهاجم المقاولون العرب على خطأ من منطقة خطر على حدود منطقة الجزاء نُفذت بشكل جيد بعد ارسالها عرضية لتصل لرأس محمد سالم الذي سددها قوية برأسة ولكن محمد الشناوى أبعدها ببراعة.

في الدقيقة 37 حصل أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي على إنذار بعد تدخله بقوة على سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل،،سدد أجاي كرة بليسنج بعد تلقيه الكرة على حدود منطقة الجزاء إلا أن محمود أبو السعود أبعدها ببراعة، حاول المقاولون العرب مباغتة الأهلي في الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط إلا أن يقظة الدفاع الأحمر حلت دون تشكيل مهاجمي المقاولون لأى خطورة على مرمى محمد الشناوي ليطلق أحمد الغندور صافرة نهاية الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بضغط من المقاولون العرب بغية إحراز هدف التعادل إلا أن دفاع الأهلي نجح في افساد جميع هجمات الذئاب قبل أن يستعيد الفريق الأحمر السيطرة وكاد الشحات ومن بعده جونيور أجاي أن يحرز أي منهما الهدف الثاني إلا أن محمود السعود نجح في الذود عن مرماه.

في الدقيقة 57 دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بوليد سليمان بدلاً من محمد مجدي قفشة أملاً في زيادة الفاعلية الهجومية لفريقه خاصة وأن قفشة لم يقدم مستوي جيد في الشوط الأول والدقائق الأولى من عُمر الشوط الثاني.

في الدقيقة 63 وبعد فاصل من التمريرات بين لاعبي الأهلي وصلت الكرة لمحمود متولى لاعب وسط الفريق الأحمر على حدود منطقة الجزاء سددها قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمود أبو السعود حارس المقاولون بسنتيمترات.

حصل المقاولون العرب على مخالفة في الدقيقة 66 من على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر على سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل نفذها محمد سمير قوية ولكنها مرت بجوار قائم محمد الشناوى حارس النادي الأهلي.

دفع فايلر بمحمود عبد المنعم كهربا بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 68، أنحصر اللعب في منتصف الملعب بعد تراجع أداء الفريقين البدني واقتصر اللعب على تمريرات في منتصف الملعب من الجانبيين.

في الدقيقة 80 نجح وليد سليمان في إحراز الهدف الثاني للأهلي بعد تلقيه عرضية من زميله عمرو السولية ليلمح تقدم محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب ويضعها لوب برأسه لتسكن الشباك وتعلن عن تقدم الأهلي بثنائية.

نجح محمد الشناوى في الذود عن مرماه في الدقيقة 84 بعد أن تصدى لتسديدة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء، حاول لاعبو المقاولون في الدقائق الأخيرة تكثيف العمل الهجومي أملاً في إحراز هدف لحفظ ماء الوجه إلا ن دفاع الأهلي كان بالمرصاد ومنع توغل مهاجم الذئاب قبل أن يطلق أحمد الغندور حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة.