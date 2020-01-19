بعد 10 أيام.. توقف عمل "واتساب" على هذه الأجهزة نهائيًا

19 يناير 2020 - 09:29 م

بعد أسابيع قليلة على توقف عمل تطبيق "واتساب"، نهائيًا على الهواتف العاملة بنظام ويندوز فون، سيتوقف عمل التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظامى آيفون و أندرويد مع بداية الشهر القادم.

وبحسب gulfnews ، ستتوقف خدمة المراسلات الفورية المجانية التى يقدمها واتساب على هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل iOS 8 وما أقدم بداية من 1 فبراير القادم، أى أنه بعد 11 يومًا فقط.

ولن تقتصر الإطاحة بمستخدمي تلك الهواتف فقط، بل سيشمل القرار الصادم أيضًا أصحاب الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد نسخة 2.3.7 لتتوقف أيضًا الخدمة لديهم تمامًا، وهو الأمر الذى خيب آمال الكثيرين حول العالم من معتادى إستخدام WhatsApp بشكل يومي.

يذكر أن إدارة واتساب WhatsApp سبقت وحذرت من نفس الإجراء لأصحاب هواتف ويندوز فون فى 31 ديسمبر الماضى، قبل بداية عام 2020 بساعات، وبالفعل توقفت الخدمة تمامًا عنهم.

كما أنه مع حلول شهر فبراير لم يتمكن أصحاب الهواتف العاملة بنظام أندرويد إصدار 2.3.7، من إنشاء حسابات جديدة على WhatsApp .