«صلاح»: «لم أكن مصابًا لذا هزمنا مانشستر يونايتد»

19 يناير 2020 - 09:17 م

أبدى النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، سعادته الغامرة بعد فوز فريقه على مانشستر يونايتد اليوم، الأحد، ونجاحه في تسجيل هدف الريدز الثاني خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح مازحا خلال تصريحاته بعد المباراة: " لم اكن مصاباً اليوم لذا هزمنا مانشستر يونايتد"، مضيفًا "لقد جهزت نفسي عقليا، وطالما الفريق يستمر في الانتصارات فأنا بخير".

كان محمد صلاح قد غاب عن المباراة الوحيدة التى تعادل فيها ليفربول هذا الموسم، والتى كانت أمام مانشستر يونايتد في الشوط الأول.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة من بدايتها حتى النهاية وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، أضاف النجم المصري محمد صلاح ثاني الأهداف من تمريرة عابرة لحارس المرمى البرازيلي أليسون، ويكون أول أهداف صلاح فى شباك يونايتد فى تاريخ مشاركاته أمام الشياطين الحمر.

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول سلسلة اللاهزيمة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثانى، برصيد 48 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس، برصيد 34 نقطة.