شاهد.. وصلة رقص إباحي لفنانة شهيرة تثير موجة جدل

19 يناير 2020 - 08:53 م

أثارت الفنانة المغربية الشهيرة مريم حسين، موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر مقطع فيديو لوصلة رقص وصفها النشطاء بالإباحية والمثيرة، أثناء تصفيف شعرها من فتاة أخرى.

ونشرت مريم حسين الفيديو عبر حسابها على "سناب شات"، وهي ترقص على نغمات إحدى الأغنيات وتؤدي حركات مثيرة، جعلتها محل انتقاد وهجوم، وقال البعض إنها فشلت في التمثيل فاتجهت لإثارة الجدل بالرقص.

وكانت الفنانة المغربية مريم حسين، حصلت على حكم قضائي من الإمارات بإبعادها عن البلاد على إثر فيديو فاضح مع مغني راب، حيث رفع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق المطرب حسين الجسمي، قضية ضدها لإبعادها من البلاد، وهو ما حدث، فيما لا تزال قضية سب وقذف متبادل بينهما في مراحل الاستئناف، بعد الحكم بإدانتهما معًا.



