بالفيديو.. محمد صلاح يقك عقدة مان يونايتد بهدف عالمي

أحرز محمد صلاح، جناح فريق ليفربول أول أهدافه في مرمى مانشستر يونايتد منذ ارتداء قميص الريدز، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ23 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف عبر اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، وذلك بعد أحرز النجم الهولندي فيرجيل فان دايك أول الأهداف في الدقيقة 14.

وواصل ليفربول أيضا رقمه القياسي حيث لم يتعرض لأي هزيمة على ملعبه "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي لمدة 1000 يوم وترجع الهزيمة الأخيرة للفريق في أنفيلد إلى 23 أبريل 2017 أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2، والتى جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34، فى موسم 2016 – 2017.