» حيلة "أردوغان" و"السراج" قبل مؤتمر برلين

19 يناير 2020 - 08:11 م

كشفت وكالة "الأناضول"، عن لقاء مغلق لم تعلم تفاصيله جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في أحد فنادق العاصمة الألمانية اليوم الأحد.

وانعقد الاجتماع المغلق بفندق الريتز كارلتون قبيل انعقاد مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية.

وقالت وسائل إعلام إن "أردوغان" استبق انعقاد المؤتمر لإجراء هذا اللقاء الذي لم يعلن عنه سابقًا.

وأقيم اللقاء بين "أردوغان" و"السراج" في مقر إقامة الأخير بفندق "ريتز كارلتون" في العاصمة الألمانية.

جاء هذا اكتفت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بنشر فيديو الاجتماع، دون الكشف أيضا عن تفاصيله.

وحضر الاجتماع أعضاء الوفدين المرافقين لأردوغان والسراج إلى المؤتمر الدولي الذي انطلق اليوم في برلين.