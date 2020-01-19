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الميني فوتبول:

فاروق جعفر مديرًا فنيًا للمنتخب

الرياضة

قبول الطعن المقدم من فاروق جعفر على حبسه 3سنوات
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أمير سعد

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المنتخب

المصريون

فاروق جعفر

قرر اتحاد الميني فوتبول، تعيين فاروق جعفر مديرًا فنيًا للمنتخب، على أن يعاونه كل من علاء ميهوب، مديرًا للمنتخب، وجهاد عرفة، مدربًا، ومحمد صلاح أبو جريشة، مدربًا عاما، ومحمد صفي، علاج طبيعي، وفكري صالح، مدرب حراس مرمى، وعلاء شاكر، إخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، وياسر عبد العزيز منسقا إعلاميا.

ويعتبر فاروق جعفر، أحد نجوم نادي الزمالك فترة السبعينيات والثمانينيات، لقبته الجماهير المصرية بعدة ألقاب نظراً لمهاراته الفنية داخل الملعب، أشهرها "ملك النص".

وحقق "جعفر" عدة بطولات، منها الدوري العام مرتين، وكأس مصر 3 مرات، ومع المنتخب حقق أمم أفريقيا مرتين، وكأس السادس من أكتوبر مرة.

وكان "جعفر" اتجه للتدريب فعمل مساعدا لديف مكاي، وحقق للزمالك بطولة الدوري مرتين، ثم تولى تدريب الفريق الأبيض أكثر من مرة، وعمل مدربا لأكثر من فريق بالدوري المصري منها الجيش والمحلة والترسانة، كما تولى تدريب منتخب مصر.

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