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مراجعة رسائل الماجستير والدكتوراة.. بالمجان

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الجمعية الشرعية

الدكتوراة

رسائل الدكتوراة

رسائل الماجستير

في مبادرة غير مسبوقة في مصر، أعلنت الجمعية الشرعية الرئيسية عن تدشين وحدة المراجعة اللغوية للرسائل العلمية للكليات النظرية باللغة العربية "مجانًا"؛ دعمًا للباحثين.

وقالت الجمعية، إنها تسعد بتلقي الرسائل العلمية "الماجستير والدكتوراة" للكليات النظرية العربية الشرعية من جميع الكليات على مستوى الجمهورية.

وأشارت، إلى أنها تهدف من ذلك إلى خدمة طلاب العلم ودعم البحث العلمي في مصر، لافتة إلى أن ذلك جاء بعد ملاحظة خروج العديد من الرسائل العلمية مليئة بالأخطاء اللغوية، واستحواذها على جانب من كبير من المناقشة في نقدها على حساب صلب وجوهر الرسالة.

وشددت على أنه إيمانًا منها بأهمية البحث وتسهيلاً على الباحثين دشنت وحدة خاصة لمراجعة البحوث خدمة لطلاب العلم، وتشتمل الخدمة على مراجعة الرسالة وتنسيقها، وفي حال احتاج الباحث لجمع أجزاء من رسالته أو طبعها، يمكن أنه توفر له ذلك من غير الحصول على أي رسوم مادية، بغض النظر عن الوضع المادي للباحث.

 وأكدت الجمعية أن الخدمة مخصصة لطالب العلم وليس للفقراء وحدهم، وقالت إنها ترحب بالرسائل الهادفة ذات المضمون الذي يخدم المجتمع ويسهم في تحقيق التنمية.

وتفتح الجمعية، الباب أمام كل الجامعات المصرية دون استثناء لمتلقي الخدمة، على أن تكون الخدمة قاصرة على الكليات النظرية فقط.

والتواصل يوميًا من الساعة 10 وحتى الرابعة عصرًا عدا الجمعة على هذا الهاتف:01065050918  -  [email protected] .

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