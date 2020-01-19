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بالصور: أحمر شفاه يحمي من الاغتصاب!

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أحمر شفاه يحمي من الاغتصاب
أحمر شفاه يحمي من الاغتصاب
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ابتكر مخترع هندي، أسلحة غير تقليدية تشكل أداة مساعدة للمرأة على تفادي الاغتصاب، والتصدي لأي اعتداء جنسي محتمل.

ويسعى "شيام شوراسيا" من فاراناسي (بنارس) بولاية "أوتار براديش"، شمالي الهند إلى الحصول على براءة اختراع لابتكاره غير التقليدي في مقاومة الاغتصاب في البلد الذي يشهد تزايدً في أعداد المغتصبات.

وقام الشاب بتطوير عدد من المنتجات، بما في ذلك أحمر الشفاه، والمحافظ، والأحذية، وتزويدها بأسلحة، تشبه أدوات التجسس التي يتم استخدامها في أفلام "جيمس بوند".

لكن المنتجات التي شاركها الشاب المخترع على الانترنت لا يهدف إلى أن تكون قاتلة. إذ شرح كيف تم تصميم أحمر الشفاه، ليكون طريقة مبتكرة للتصدي لمهاجم محتمل بدلاً من إطلاق النار عليه.

وجربت "بريانكا شارما"، التي شاركت التجربة بنفسها، وقالت: "أحبها كثيرًا وأنا متأكدة من أن الجميع سيحبونها. ستكون مهمة جدًا للنساء اللاتي تتزايد الجرائم ضدها كل يوم".

وفي الولايات المتحدة، تعتبر ممارسة حمل السلاح في حقائب اليد أكثر شيوعًا، حيث يحصلن على "تصريح حمل سلاح مخفي"، حيث يمكن سحبها بسهولة وتخزينها بأمان أكبر.

وقال تشوراسيا لموقع "روبوتلي" الإخباري، إن "مسدس أحمر الشفاه مخصص بشكل خاص لسلامة النساء، ليس للنساء الهنديات فحسب، ولكن أينما واجهت النساء وواجهت المضايقات والاغتصاب".

وأضاف: "بعد تزايد الجريمة ضد النساء، أردت تطوير بعض المنتجات من أجل سلامتهن وتصميم هذا الجهاز النموذجي".

وشرح المخترع كيفية عمل المنتج، قائلاً: "في حال كانت المرأة في ورطة أو يحاول أي شخص أي شيء وهي لا تحمل هاتفًا محمولًا، فيمكنها الضغط على زر على مسدس أحمر الشفاه مرتبط بتقنية البلوتوث، ليقوم بإجراء مكالمة على رقم الطوارئ 112، حتى تتمكن الشرطة من الوصول إليها لمساعدتها".

وقبل وصول الشرطة، يمكن أن يطلق أحمر الشفاه رصاصة فارغة من أجل إصدار صوت تنبيه يساعدها على تلقي المساعدة من الغير.

ويعد الاغتصاب حاليًا رابع أكثر الجرائم شيوعًا ضد النساء في القارة، حيث وقعت جريمة اغتصاب كل 15 دقيقة في الهند في عام 2018.


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