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طبيب الأهلي: رمضان صبحي لن يلحق بموقعة "النجم"

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رمضان صبحى
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المصريون

الاهلى

رمضان صبحى

النجم الساحلى

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عدم جاهزية رمضان صبحي لمواجهة النجم الساحلي، يوم الأحد القادم، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف طبيب الفريق: "المزق الذي تعرض له اللاعب، التئم بنسبة 80%، ومن الوارد عدم لحاقة بمواجهة النجم الساحلي، ولكنه سيكون جاهز للمواجهة الأخيرة بدور المجموعات".

وعن سعد سمير قال طبيب الأهلي: "اللاعب خضع لجراحة ناجحة، ولكنه سيعود إلى العاصمة الألمانية برلين، بعد أربع أسابيع للإطمئنان على جراحته وبرنامجه التأهيلي.

ويواجه الأهلي المقاولون العرب على ستاد السلام في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع  أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفي الهجوم جونيور أجاي.

وتُعد مواجهة اليوم واحدة من أهم محطات المارد الأحمر في رحلة التتويج باللقب الـ42 في تاريخه لأن الخصم هذه المرة يؤدي بشكل قوي هذا الموسم بدليل نتائجه واحتلاله المركز الثاني خلف الاهلي المُتصدّر ، فالكثيرون يرون مباراة اليوم قمة كروية وأن المقاولون لن يكون صيداً سهلاً أمام الاهلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ويُعد الأهلي الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلي أو يخسر أي مباراة ، فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من إجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدفا وسكنت شباكه 8 أهداف وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

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