لماذا غاب "حفتر" و"السراج" عن حضور قمة برلين؟

19 يناير 2020 - 07:35 م

أكد الإعلامي نشأت الديهي، على غياب المشير الليبي خليفة حفتر قائد الجيش، وكذلك فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، عن حضور قمة برلين لحل الأزمة الليبية، على الرغم من أنهما أطراف الصراع الليبي.

وقال "الديهي"، إنه خلال هذه اللحظات هناك مؤتمر دولي كبير ينعقد في العاصمة الألمانية برلين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزعماء 11 دولة و4 منظمات دولية في غياب أطراف الأزمة الليبية خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية لوجود خلاف بينهما.

وقال إن العلاقة بين تركيا وروسيا علاقة تجار موقف، وهناك لقاء جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولقاء أخر بين فايز السراج واردوغان على هامش قمة برلين للاتفاق على ما سيتم خلال القمة، معقبًا: "عليه العوض في ليبيا".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد ، أن ما جري في سوريا وليبيا والعراق وحتى في مصر هو نتاج ثورات الربيع العربي، وهناك حجم خسائر تاريخية لا يمكن تعويضها جراء هذه الثورات، معقبًا للمصريين: "تعلموا من أخطاء الآخرين".

وتابع، أنه منذ اندلاع ما يسمى بالثورة الليبية في فبراير 2011 رغم الثروة وعوائد البترول، وقام مجموعة من المرتزقة والميلشيات الموجهة من الخارج بقتل القذافي، كذريعة للتدخل في ليبيا، وأصبح قرار ليبيا في أيدي آخرين، مضيفًا: "ما حدث في ليبيا في 2011 ثورة رغم الثروة، وما يحدث في ليبيا حاليًا هو تكرار لنفس سيناريو سوريا، الخراب اللي حدث في سوريا هيحصل في ليبيا"، مناشدًا الشعب الليبي بإعادة حساباته مرة أخرى، وأن يقارن وضعه قبل فبراير 2011، ووضعه الآن.