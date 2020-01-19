» الإٍسماعيلي يوجه صدمة كبيرة لنجم الأهلي

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الإسماعيلي

وجه صبري المنياوي، مدير الكرة بالإسماعيلي صدمة كبيرة لصالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، بعد رفض التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكد «المنياوي» في تصريحات إذاعية صباح اليوم عبر أثير " 9090 " أن النادي خاض مفاوضات لضم حسين السيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن نجم الأهلي طلب الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد، بالإضافة لحصوله عليها قبل توقيعه على العقد.

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلي أن النادي رفض الأمر تماما وتراجع عن فكرة ضم اللاعب مشددا أن مهما كان اسم اللاعب فإن الإسماعيلي ناد كبير وعريق ويصنع اسم نجوم الكرة المصرية.

أما بالنسبة للصانع ألعاب الأهلي فأكد أن تصريحات صالح جمعة بشأن عدم رغبته في الانضمام لـ الإسماعيلي كانت مسيئة لهذا الكيان العظيم.

وجه رسالة لـ صالح جمعة بأن النادي لا يرغب في التعاقد معه وضمه مشددا أن الإسماعيلي صنع اسم معظم نجوم الكرة المصرية ولا يسعى لضم لاعب يطلق مثل هذه التصريحات.

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