فتاة تهرب من يد مغتصبها باستخدام «سناب شات»مت

19 يناير 2020 - 07:25 م

تمكنت فتاة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تبلع من العمر 14 عامًا من استخدام تطبيق "سناب شات"، للهرب من مختطفيها بعد تعرضها للاغتصاب.

إذ تمكن أصدقاء الفتاة من تحديد موقعها عبر "سناب شات" والاتصال برقم الطوارئ 911، ليتم إنقاذها بعد أن تحركت الشرطة إلى المكان الذي كان محتجزة فيه.

وتعود الواقعة إلى صباح يوم الثلاثاء عندما التقت الفتاة - التي لم يتم الكشف عن اسمها – بـ "ألبرت فاسكويز" (55 عامًا)، والذي قام بتخديرها، حتى باتت غائبة عن الوعي، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة.

وتقول الشرطة، إن "فاسكويز" اتصل بأصدقائه "أنطونيو سلفادور " (34 عامًا)، و"هديبرتو أفارينجا " (31 عامًا)، لمساعدته على نقل الضحية في السيارة حتى يتمكن من الاعتداء الجنسي عليها.

وأضاف البيان، أن الرجلين قادا الضحية إلى فندق في منطقة "سان خوسيه"، ونقلها إلى غرفة في الطابق الثاني حيث اعتدى "فاسكويز" عليها جنسيًا للمرة الثانية.

ووفقًا لشبكة "CNN "، تمكنت الضحية من استخدام تطبيق "سناب شات" على هاتفها لإرسال إشارة تحذير لأصدقائها الذي تمكنوا من تحديد موقعها بسرعة باستخدام خريطة "سناب شات".

وذكرت محطة تليفزيون KPIX المحلية، أن الفتاة بعثت برسالة إلى صديقاتها: "شخص ما ساعدني. أنا في سيارة رجل... لست في سانتا كروز. أين أنا؟".

وقامت بتثبيت كاميرا فيديو لإظهار تعرضها لسوء المعاملة على يد مختطفها، ومن ثم اتصل أصدقاؤها بالطوارئ "911" وفي حوالي الساعة 11:08 صباحًا، وصل ضباط شرطة "سان خوسيه" إلى الفندق حيث عثر على الضحية ومغتصبها.

وتم توقيف "فاسكويز" بتهمة الاختطاف واغتصاب فتاة دون سن 14 عامًا بالقوة، قبل أن يتم توقيف الرجلين اللذين ساعداه في اليوم التالي بتهمة الاختطاف والتآمر.