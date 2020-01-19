  • الأحد 19 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

بالفيديو.. محمد صلاح يقك عقدة مانشستر يونايتد

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والمقاولون العرب

حفتر والسراج

لماذا غاب "حفتر" و"السراج" عن حضور قمة برلين؟

السيسي

مد حالة الطوارئ وحظر التجوال في هذه المناطق

أرشيفية

10 محظورات في إعلانات الفضائيات.. متى يتم تطبيقها؟

الرئيس السيسي وأردوغان

شاهد.. ماذا فعل "السيسي" مع "أردوغان" في قمة برلين؟

الشرطة الكويتية

حقيقة تورط سعوديين في قضية"ضيافة الداخلية" بالكويت

سليماني

مفاجأة.. ما علاقة "سليماني" بمقتل 79 يمنيًا أمس؟

المؤتمر

أولى مفاجآت مؤتمر برلين لـ"حفتر" و"السراج"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

السعودية تفاجئ "أردوغان" بهذا الموقف الصادم

بايرن ميونخ يكتسح عيرتا برلين برباعية

الرياضة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

السيسي يصل برلين والجالية تستقبله بأكبر علم مصري

#

بايرن ميونخ يتخطى فولفسبورج بـ«البوندزليجا»

#

بايرن ميونخ يدك شباك فيردر بريمن بـ6 أهداف

#

بايرن ميونخ يكتسح دورتموند برباعية

المصريون

بايرن ميونخ

هيرتا برلين

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا عريضًا على هيرتا برلين، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

وارتفع رصيد بايرن، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي، إلى 36 نقطة، ليرتقي للمركز الثاني في ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط خلف لايبزج (المتصدر)، في حين تجمد رصيد هيرتا عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح توماس مولر التسجيل في الدقيقة 60، قبل أن يضيف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة مع تيمو فيرنر لاعب لايبزج برصيد 20 هدفا لكل منهما.

وأضاف تياجو ألكانتارا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 76، ليختتم الكرواتي إيفان بيريسيتش مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 84.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لبايرن على هيرتا بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين ببطولة الدوري منذ 23 أبريل 2016.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أثناء سفره لأمريكا.. شاب يشيع وفاته للهروب من زوجته
» حيلة "أردوغان" و"السراج" قبل مؤتمر برلين
» فاروق جعفر مديرًا فنيًا للمنتخب
» مراجعة رسائل الماجستير والدكتوراة.. بالمجان
» مذيع الجزيرة: حدث غير مسبوق في لبنان يجري حاليًا
» الإٍسماعيلي يوجه صدمة كبيرة لنجم الأهلي
» مفاجأة.. ما علاقة "سليماني" بمقتل 79 يمنيًا أمس؟
» قصة قبلة "فاتن حمامة" التي أفقدت عمر الشريف وعيه تمامًا
» الإنتر يفرط في صدارة «الكالتشيو» بعد تعادله مع ليتشي
» بعد انسحابه من "موسم الرياض"..كاظم الساهر داخل مستشفى بدبي
» طبيب الأهلي: رمضان صبحي لن يلحق بموقعة "النجم"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب