مد حالة الطوارئ وحظر التجوال في هذه المناطق

19 يناير 2020 - 07:15 م

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، حمل رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير عام 2020 .

على الجانب الآخر نشرت الجريدة الرسمية أيَضًا، قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، برقم 133 لسنة 2020 بحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.