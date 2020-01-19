شركة إماراتية تصفي أعمالها بمصر

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الطاقة الشمسية

امارات

شركة إماراتية

كشفت وكالة "بلومبيرج" استعداد شركة إماراتية لبيع أصول للطاقة الشمسية بمصر.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر، أن شركة "الكازار إنرجي"، المدعومة من قبل صندوق "مبادلة" للاستثمار التابع لإمارة أبو ظبي، تستعد لبيع أصول للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر والأردن.

وقالت إن شركة الطاقة المتجددة دخلت في محادثات مع بنوك لبيع أصول قد توفر لها نحو 500 مليون دولار على الأقل، مشيرة إلى أن العرض قد يجذب اهتمام شركات الأسهم الخاصة التي تركز على المنطقة.

وأكدت المصادر أن "الكازار" لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن البيع، وما زال بإمكان المسؤولين في الشركة التراجع عن هذا الإجراء والإبقاء على الأصول.

ويرى مطورو الطاقة المتجددة فرصًا متزايدة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد موطن أكبر مصدري النفط في العالم، بفعل الضغط على الحكومات من أجل البحث عن حلول بديلة للطاقة مع تزايد الاستهلاك، ولتنويع الاقتصاد.

وعلى سبيل المثال، تخطط الإمارات لمضاعفة قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في حين تخطط السعودية إلى استثمار 50 مليار دولار في هذا القطاع على مدار السنوات الست المقبلة.

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