» الإنتر يفرط في صدارة «الكالتشيو» بعد تعادله مع ليتشي

19 يناير 2020 - 06:23 م

فرط فريق إنتر ميلان فى الانقضاض على صدارة الدوري الإيطالي، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابى مع ليتشى، بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "فيا دل مارى"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الكالتشيو.

حسم التعادل السلبى على أحداث الشوط الأول من اللقاء، الذى شهد سيطرة كبيرة من الانتر على معظم مجريات اللعب، ولكن دون ترجمة إلى أهداف، وألغى حكم اللقاء ركلة جزاء لمصلحة ليتشى ىف نهاية الشوط بعد العودة لتقنية الفيديو التى أثبتت عدم تعمد جودين مدافع الانتر لمس الكرة داخل منطقة الجزاء.

فى الشوط الثانى تقدم البديل باستونى للانتر فى الدقيقة 71 بعد مشاركته مباشرة، ونجح أصحاب الأرض فى إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب ماركو مانكوسو فى الدقيقة 77.

وبتلك النتيجة يحتل انتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر الذى سيواجه بارما فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم على ملعب "يوفنتوس آرينا"، فيما يحتل ليتشى المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

وفى نفس الجولة تعادل بولونيا مع هيلاس فيرونا، بنتيجة 1 - 1، كما تعادل بريشيا مع كاليارى، بنتيجة 2 - 2.