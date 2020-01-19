10 محظورات في إعلانات الفضائيات.. متى يتم تطبيقها؟

19 يناير 2020 - 06:20 م

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قائمة من المحظورات فى الإعلانات التى يتم بثها عبر وسائل الإعلام، فى إطار مدونة السلوك الإعلامى للأطفال والأسرة فى مصر، التى أصدرها بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بدعم من منظمة "اليونيسف".

ومن بين المحظورات، حظر الإعلان عن الأطعمة الضارة أو غير المسجلة، وحظر نشر أى مواد مطبوعة أو مواد صوتية أو بصرية تتناول الغرائز الأساسية، أو تجميل السلوك المخالف لقيم المجتمع على الأطفال، أو تؤدى بهم إلى ارتكاب سلوك إجرامى.

وتضمنت المدونة، عددًا من المعايير الواجب اتباعها فى المعايير، من بينها، أن تحترم الإعلانات حقوق الأطفال، وأن تعلو سلامتهم ورفاهيتهم فوق كل المزايا الأخرى، وأنه يجب أن يسبق الإعلانات فاصل واضح عن المحتوى الذى سيتم بثه، وأنه يجب ألا تتجاوز الفترات الإعلانية 3 دقائق و50 ثانية، ولا يسمح بعرضها إذا كان المحتوى موجه للأطفال ومدته أقل من 30 دقيقة، وأنه يجب ألا تروج الإعلانات التى يتم بثها خارج فترات ذروة المشاهدة للأغذية والمشروبات غير الصحية، والسلوك الضار، أو التلميحات غير الملائمة.

كما تضمنت المدونة، حظر الإعلان عن منتجات غير مناسبة لهذه الفئة العمرية، وأنه يجب ألا تشجع الإعلانات على اتباع عادات الاستهلاك غير الصحية للأغذية أو ممارسة أنماط حياتية غير سليمة، وأنه يجب ألا يقوض الإعلان من السلطة الأبوية ولا يتحدى القيم العائلية التقليدية.

الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، قالت إن المجلس الأعلى للإعلام سيبلغ جميع المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية بالقرار، على أن يمهلها 30 يومًا لمراجعة الإعلانات التي تقوم ببثها، من غير أن يسمح لها ببث إعلانات مخالفة للمعايير التي أصدرتها.

وطالبت بوضع رقابة مشددة لمحاسبة الفضائيات التي تعرض إعلانات تخالف المعايير التي حددها المجلس الأعلى للإعلام، وتتمثل في وقف البث، أو فرض غرام، أو ما يتفق عليه المجلس، لتجنب بث أي إعلانات خطيرة تضر بالمشاهدين معنويًا وسلوكيًا، موضحة، أن هذه السياسة الجديدة، مطبقة في الكثير من دول العالم.

من جانبه أهاب الدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة القنوات الفضائية والصحف، بالالتزام بالمحظورات والمعايير التي تضمنها مدونة السلوك الإعلامي للأطفال والأسرة في مصر، التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، واصفًا إياها بأنها "خطوة حاسمة فى واقع الإعلام المصري".

وأضاف لـ"المصريون"، أنه من الضروري التأكيد على منع بث أو نشر الإعلانات التي تخالف القيم المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض عقوبات صارمة للمخالفين للقيم والمهنية وميثاق الشرف الإعلامي، في كل المواد الإعلانية والأعمال والبرامج التي سوف يتم تناولها.

وطالب عبدالغفار، الأعلى للإعلام، بضرورة توجيه مخاطبات لجميع المؤسسات الإعلامية والصحفية بهذه المحظورات والمعايير للالتزام بها وبدء تطبيقها فورًا.