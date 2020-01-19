  • الأحد 19 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي وأردوغان

شاهد.. ماذا فعل "السيسي" مع "أردوغان" في قمة برلين؟

ليفربول ومانشستر يونايتد

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

أرشيفية

10 محظورات في إعلانات الفضائيات.. متى يتم تطبيقها؟

الشرطة الكويتية

حقيقة تورط سعوديين في قضية"ضيافة الداخلية" بالكويت

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

السعودية تفاجئ "أردوغان" بهذا الموقف الصادم

سليماني

مفاجأة.. ما علاقة "سليماني" بمقتل 79 يمنيًا أمس؟

الطيب

تدخل قوى من الأزهر طال انتظاره

المؤتمر

أولى مفاجآت مؤتمر برلين لـ"حفتر" و"السراج"

عمر الشرف وفاتن حمام وأيام الزمن الجميل

قصة قبلة "فاتن حمامة" التي أفقدت عمر الشريف وعيه تمامًا

حسن روحاني والملك سلمان

موقف إيراني مفاجئ تجاه السعودية

تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش

الرياضة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الإسماعيلى

#

طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الإسماعيلي

#

طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي

#

«أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

المصريون

الاتحاد السكندرى

طلائع الجيش

أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدا الإثنين فى الخامسة مساء باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة كل من :-

حراسة المرمى : عماد السيد و محمود الزنفلى

خط الدفاع : إسلام جمال و محمد أنور وويلسون والسيد سالم ومحمود شعبان وصبرى رحيل وأسامة العزب

خط الوسط : نور السيد و أحمد نبيل مانجا ومروان عطية وأحمد رفعت وأحمد حجى وأيمن غباشى ورزاق سيسيه

خط الهجوم : أوكوى وخالد قمر وأنيس سالتو ومحمد جدو


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الأهلي والمقاولون العرب
» مذيع الجزيرة: حدث غير مسبوق في لبنان يجري حاليًا
» الإنتر يفرط في صدارة «الكالتشيو» بعد تعادله مع ليتشي
» تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش
» ليستر سيتي يسقط أمام بيرنلي بـ«البريميرليج»
» مفاجأة.. ما علاقة "سليماني" بمقتل 79 يمنيًا أمس؟
» ليفربول يخصص غرفة صلاة للثنائي «صلاح» و«ماني»
» بعد انسحابه من "موسم الرياض"..كاظم الساهر داخل مستشفى بدبي
» سر الهدف الذي أبكى "محمد صلاح"
» موقف إيراني مفاجئ تجاه السعودية
» "النجم الساحلي" يحدد موعد وصوله القاهرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:53 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب