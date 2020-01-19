» ليستر سيتي يسقط أمام بيرنلي بـ«البريميرليج»

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ليستر سيتي

المصريون

بيرنلى

سقط فريق ليستر سيتي أمام بيرنلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنهى ليستر سيتي الشوط الأول من اللقاء، متقدما بهدف سجله هارفى بارنيس، فى الدقيقة 33 من زمن المباراة.

ولكن فى الشوط الثانى، نجح كريس وود، فى إدراك هدف التعادل لفريق بيرنلى، فى الدقيقة 56، وأهدر جيمى فاردى، ركلة جزاء للثعالب، فى الدقيقة 68، تصدى لها حارس بيرنلى.

وخطف أشلى ويستوود، هدف الفوز لفريق بيرنلى، فى الدقيقة 79 من زمن اللقاء، ليحصد فريقه 3 نقاط ثمينة.

بهذه النتيجة توقف رصيد ليستر سيتي، عند 45 نقطة فى المركز الثالث، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 61 نقطة، ومانشستر سيتي الوصيف برصيد 48 نقطة، بينما رفع بيرنلى رصيده للنقطة 27 فى المركز الرابع عشر.

وتختتم مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، بلقاء ليفربول مع مانشستر يونايتد، فى السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد.

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