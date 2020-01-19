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طليقة فنان شهير تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

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ندى محمود
ندى محمود
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محمد فضل

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الحجاب

فنان

على ربيع

طليقة

أثارت ندي محمود طليقة الفنان علي ربيع، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة عبر خاصية استوري على "إنستجرام"، مرتدية الحجاب وتحمل ابنتها.

وظهرت طليقة نجم مسرح مصر، على سلم الطائرة حاملة ابنتها ومرتدية عباءة والحجاب وكتبت دعاءًا على الصورة، فيما يبدو أنها متجهة إلى السعودية لأداء العمرة.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وتسائل البعض عن ارتدائها الحجاب بشكل دائم أم من أجل أداء العمرة فقط، واستحسنها متابعيها بهذا الزي داعين لها بقبول عمرتها.

وانفصلت ندى محمود عن الفنان علي ربيع، أبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن رغبة علي ربيع الانفصال عنها، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.



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