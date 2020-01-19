حقيقة تورط سعوديين في قضية"ضيافة الداخلية" بالكويت

19 يناير 2020 - 05:49 م

نشرت صحف ومواقع إخبارية أسماء شخصيات سعودية، قيل أنها متورطة في القضية التي أثارت الرأي العام في الكويت والمعروفة باسم "ضيافة الداخلية".

وقالت النيابة العامة، إن الأسماء التي وردت في كشف يتعلق بالقضية، هي مجرد أسماء من الإنترنت، لسعوديين تقدموا لطلب وظيفة في السعودية ولا علاقة لهم بالأمن.

وأجلت محكمة الجنايات الكويتية القضية، إلى 26 يناير للمرافعة، وذلك بعد أن انتهت من سماع مرافعة النيابة العامة.

ووفقا لصحيفة الرأي الكويتية، عرضت النيابة أمام المحكمة الأسماء الواردة من ديوان المحاسبة للذين استضافتهم وزارة الداخلية كوفود أمنية سرية ، كما عرضت كشفا من الإنترنت لذات الأشخاص يطلبون وظيفة في السعودية .

وقالت النيابة العامة، إن «الأسماء الأمنية السرية التي استضافتها الداخلية هي الأسماء ذاتها التي نشرت في السعودية لأشخاص يبحثون عن وظيفة ، إلا أنه في كل مرة كان يتم استضافتهم مع تغيير الرتب.. فالشرطي يصبح لواء واللواء يصبح شرطيا».