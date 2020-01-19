» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد

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أمير سعد
وضم التشكيل الأساسي كل من: "أليسون بيكير، ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون، جورجينيو فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، ساديو ماني ، محمد صلاح، فيرمينو.
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