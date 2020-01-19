» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد

19 يناير 2020 - 05:40 م

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمباراة مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها بعد قليل، على ملعب «آنفيلد» ضمن منافسات الدوري العام.

وضم التشكيل الأساسي كل من: "أليسون بيكير، ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون، جورجينيو فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، ساديو ماني ، محمد صلاح، فيرمينو.