» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد

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المصريون

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمباراة مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها بعد قليل، على ملعب «آنفيلد» ضمن منافسات الدوري العام.

وضم التشكيل الأساسي كل من: "أليسون بيكير، ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون، جورجينيو فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، ساديو ماني ، محمد صلاح، فيرمينو.


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