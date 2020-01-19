» سر الهدف الذي أبكى "محمد صلاح"

19 يناير 2020 - 05:18 م

كشف الصربي إيفيكا تودروف، المدير الفني الأسبق لفريق المقاولون العرب، الهدف الذب دخل بعده محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني في نوبة بكاء.

وأجرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية مقابلة مع تودروف صرح فيها أنه من اكتشف محمد صلاح أثناء فترة توليه قيادة المقاولون العرب.

وقال تودروف: "من اللاعبين الذين اكتشفتهم كان محمد صلاح، حين وصلت لتدريب المقاولون العرب في 2011".

وأضاف: "كنت أحتاج للاعبين لضمهم للفريق الأول، فذهبت لمشاهدة إحدى مباريات فريق الشباب، وكانت النتيجة 1-0، قبل أن أرى لاعب يحمل الرقم 14، وكان محمد صلاح".

وتابع المدير الفني الصربي: "خلال 16 دقيقة، سجل صلاح هدفاً وصنع آخر، وعندها طلبت أن يتم تصعيده للفريق الأول للتمرن معنا، وبعد 9 أشهر رحل إلى بازل السويسري".

وعن الشىء الذي أعجبه في صلاح: "شعرت أن لديه قدرات استثنائية، فبعد 5 أيام من انضمامه للفريق الأول، اشركته في مباراة الأهلي، ولقد تلاعب بجميع اللاعبين وسجل هدفاً".

وأردف: "قفز الجميع عليه بعد تسجيله للهدف، ولكنه دفع زملاءه وجاء لي وبكى بين يدي قائلاً أنني مدرب كبير".

وشدد تودروف: "دون أي ادعاء، لأنه حتى قال ذلك لي، كونه يلعب الكرة الآن، فإن الفضل يعود لي".

واختتم تودروف تصريحاته قائلاً: "محمد صلاح يجري بسرعة كبيرة، وهو يختلف عن اللاعبين الآخرين".